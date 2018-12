Opnieuw Rolex-beroving, man geschopt en gewurgd

Een man is afgelopen nacht mishandeld en op brute wijze beroofd van zijn Rolex aan de Vondelstraat. De afgelopen weken zijn meerdere Rolex-berovingen gemeld.

Een bewoner aan de Vondelstraat hoorde rond 4.15 uur geschreeuw en besloot een een kijkje te nemen. 'Ik scheen met mijn zaklamp vanuit het raam naar beneden en zag toen een man wegrennen en een andere man half bewusteloos op de grond liggen', zegt de bewoner tegen AT5.

Gewurgd en geschopt

De getuige, die het slachtoffer te hulp schoot nadat de dader was weggerend, zegt dat het slachtoffer vertelde dat hij gewurgd werd en ook nog eens twee schoppen tegen zijn hoofd kreeg. Ook zei hij dat de dader ervan door was gegaan met zijn Rolex. 'Hij was er slecht aan toe. Hij had blauwe plekken en was flink toegetakeld', zegt de getuige.

De politie meldt dat het slachtoffer overgebracht is naar het ziekenhuis en dat de recherche een onderzoek is gestart.

Lees ook: 65-jarige vrouw gewelddadig beroofd van Rolex

Meer berovingen

Het is niet de eerste keer dat er een 'Rolex-beroving' plaatsvond. Onlangs werd er een vrouw in Buitenveldert van haar Rolex beroofd. Ook Estelle Cruijff werd begin november van haar Rolex beroofd.