Verdachte flatbrand Diemen verklaart: 'Ik heb veel schulden. Het ging om geld'

De fatale flatbrand in Diemen werd gesticht om de verzekering op te lichten. Dat verklaarde verdachte Simona I. vanochtend in de rechtbank. Bij de brand kwam de 27-jarige David Swart om het leven.

I. reageerde vanochtend in de rechtszaal. Ze zat trillend op haar stoel terwijl ze door de rechter werd ondervraagd.' Ik was niet bewust van de gevaren omdat ik werd benaderd door mensen die zeiden het al elf keer te hebben gedaan. Ik heb veel schulden. Het ging om geld.'

I. had eerder al tegenover de politie toegegeven met de brand in haar eigen woning te maken te hebben. Haar broer, medeverdachte Gilermo, gaf in verhoren toe een van de twee personen te zijn die de brand had gesticht. De derde verdachte, Rachied V., ontkent tot op heden iets met de brand te maken te hebben.

Simona I. (23) heeft een 3-jarig zoontje. En woont niet met zijn vader. Ze heeft forse schulden en maakte zich zorgen. Ze had geld nodig #flatbrand — Cecile van de Grift (@Cecilevdgrift) January 18, 2019

Al snel na de brand kwam de politie Simona I. en haar broer op het spoor. Tijdens de brand werd de politie al getipt door een anonieme tipgever. Deze meldde dat er brand zou worden gesticht ergens in een studentenflat in Diemen en dat het om geld zou gaan. De ex-schoonzus van I. blijkt nu de tipgever te zijn geweest.

Verzekering

Daarnaast had zij twee dagen voor de brand een verzekering genomen. Ze verhoogde haar dekkingsgraad naar 50.000 euro. Naar eigen zeggen 'voor haar nieuwe auto.' Een dag na de brand was ze meteen op het politiebureau om aangifte te doen, terwijl ze tijdens de brand niet in de flat was. Ook dat vond de politie verdacht.

Waarom heeft u dit gedaan? 'Gewoon verkeerde keuzes gemaakt. Ik heb hier veel van geleerd. Heb al gezegd dat het mij spijt. Weet niet wat ik nog zou kunnen zeggen', aldus Gilermo I #flatbrand — Cecile van de Grift (@Cecilevdgrift) January 18, 2019

Na de brand vroeg I. 15.550 euro terug omdat dat bedrag contant in haar woning zou hebben gelegen. Ook claimde ze meer dan 9.000 euro aan sieraden, maar die werden nooit gevonden. Verder lag er ook nog een zak met spullen van iemand anders in de woning zodat ze nog meer zou kunnen claimen van de verzekering.

Hoe verspreidde de fatale #flatbrand zich. Een korte video van #at5: https://t.co/odlYQ4Ipbg — Cecile van de Grift (@Cecilevdgrift) January 18, 2019

Overleden

Dat David Swart door de brand is overleden, heeft hoogstwaarschijnlijk een grote invloed op de straf die het OM vandaag zal eisen. In juridische termen wordt de drie 'brandstichting met de dood als gevolg' ten laste gelegd, maar de maximale straf daarop is levenslang. Simona wordt daarnaast nog verdacht van het overhalen van de andere twee verdachten. Ook wordt ze verdacht van het oplichten van de verzekeringsmaatschappij.