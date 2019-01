Moordenaar van oma Toni (96) wil land niet uit

Vinwar H., de man die in 2015 de 96-jarige Toni Heeremans- de Jong doodstak in De Pijp, moet Nederland uit. Hij vecht donderdag in Groningen het intrekken van zijn verblijfsvergunning aan.

Dat meldt Het Parool. De dader zit nu nog in een tbs-kliniek maar als die behandeling afgerond is, moet hij meteen terug naar Irak.

Lees ook: Moordenaar Oma Toni krijgt opnieuw TBS

Oma Toni werd in maart 2015 neergestoken toen ze met haar rollator door de Govert Flinckstraat wandelde, de straat waar ze al meer dan 75 jaar woonde. Op de intensive care vocht ze enkele weken voor haar leven, maar stierf uiteindelijk in april. Vanuit het hele land kreeg ze duizenden beterschapskaarten.

Weerloos slachtoffer

Vinwar 'Vino' H. verklaarde na zijn aanhouding dat hij met de daad zijn vader wilde straffen. Vanuit zijn woonplaats Arnhem kwam hij naar de hoofdstad om naar eigen zeggen willekeurig iemand neer te steken. 'Hij was op zoek naar een weerloos slachtoffer', zei zijn advocaat toentertijd.

Lees ook: 'Aanvaller 96-jarige vrouw zocht naar weerloos slachtoffer'

De rechter veroordeelde H. tot onvoorwaardelijke tbs met dwangverpleging. Omdat de dader volledig ontoerekeningsvatbaar was verklaard door deskundigen, kreeg hij geen celstraf.

Het is onduidelijk op welke gronden hij het intrekken van zijn verblijfsvergunning aanvecht.