Amsterdamse 'jonge bazen' uit Zuidoost verwelkomen Koning Willem-Alexander

Medoh en Delisha (beiden 11 jaar) hebben vandaag als locoburgemeesters van de stad Koning Willem-Alexander een handje mogen geven.

De twee meisjes uit groep 8 van basisschool Samenspel in Zuidoost waren uitgekozen om voor een dag locoburgemeester Marjolein Moorman te vervangen. Zij moesten daarom, volgens protocol, de koning ontvangen op de slotconferentie van JINC, een non-profitorganisatie die strijdt tegen kansenongelijkheid onder jongeren.

Een van de projecten van JINC is Baas van Morgen: op deze dag nemen ruim tweehonderd kinderen die opgroeien in wijken met een sociaal-economische achterstand de stoel over van ceo's, directeuren en dus ook locoburgemeesters. Zij ervaren hoe het dan is om leiding te geven en kunnen op deze manier alvast netwerken.

'Welkom in Amsterdam'

Medoh en Delisha vonden het vooraf heel spannend om de koning een handje te geven. 'Ik zei: "Welkom in Amsterdam"', vertelt Delisha. 'En ik: "Welkom Majesteit"'. Of ze na deze bijzondere ontmoeting met Koning Willem-Alexander hun handen nog gaan wassen? Dat is een lachend 'ja'.