Thuis optreden bij de quarantaine-sessies op AT5/NH Nieuws

Normaal gesproken kunnen we kiezen waar we naar toe gaan. Concertje, cabaret, toneel, theater, stand-up comedy; er gaat voorlopig helemaal niets meer door. Bij AT5 en NH Nieuws geven we je toch de kans om op te treden.

Want door de coronacrisis zitten er heel veel artiesten thuis. Daar hebben we iets voor bedacht: de quarantaine-sessies. Dat kan in Amsterdam, maar zeker ook in de rest van Noord-Holland, want AT5 en NH Nieuws slaan de handen ineen tijdens deze coronacrisis.