Moskeeën: geen iftars en bijeenkomsten tijdens ramadan

De ramadan begint op 23 april, maar zal er dus anders uitzien dan andere jaren. De moskeeën blijven voorlopig sowieso al dicht, ook zal het Eid-gebed geen doorgang vinden.

Dat is besloten door onder meer Moskee Alert, een samenwerkingsverband tussen verschillende Amsterdamse moskeeën. Ook de Raad van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam en omstreken was hierbij betrokken. Aanleiding voor het besluit was de brief die burgemeester Halsema vandaag heeft verstuurd.

Verantwoordelijkheid

In de brief worden religieuze groeperingen geadviseerd om niet samen te komen. Opvallend, aangezien dat volgens de nieuwste coronamaatregelen van het kabinet nog wél mag tot een maximum van dertig personen. Het gaat hierbij namelijk om een grondwettelijk recht.

Halsema schreef in de brief dat recht weliswaar te erkennen, maar adviseerde de groeperingen toch om daar vanaf te zien en verantwoordelijkheid te nemen. 'U weet dat we dit met elkaar moeten doen om te zorgen dat onze ziekenhuizen, en vooral de IC-afdelingen, het aan blijven kunnen en zo min mogelijk mensen ziek worden.'

Vitale beroepen

Moskee Alert laat dan ook weten 'alle mensen met vitale beroepen hartelijk te willen bedanken voor hun inzet de afgelopen periode'. Mocht de situatie veranderen, dan worden alle moskeeën daarvan op de hoogte gesteld.