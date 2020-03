Gedetineerden Schiphol bezorgd over gezondheid: 'Spanning is om te snijden'

'Ik zit dubbel op de cel, dus met zijn tweeën in een cel. De ruimte tussen elkaar is een meter, minder dan een meter zelfs soms', vertelt Michael, die al ruim acht weken vastzit omdat hij zijn taakstraf niet uitvoerde. Hij zat met verschillende gevangenen in de cel. 'Als mijn medegevangene naar huis mag, heb ik hier morgen weer iemand anders zitten.'

Ook een gedetineerde uit Purmerend, die vastzit op Schiphol, heeft AT5 benaderd. Hij sluit zich aan bij het verhaal van Michael. Volgens de gevangenen is er binnen de muren van het complex onrust ontstaan.

'Iedereen is hier een beetje angstig', zegt Michael. 'De spanning is om te snijden. Op het moment dat er een nieuwe binnenkomt, dan wordt die helemaal de hoek ingekeken. Want je weet maar nooit natuurlijk. Gisteren is er iemand die vanuit Curaçao naar Schiphol kwam binnengebracht. Hij wordt alleen nagekeken op de normale gang van zaken en daarna zo bij iemand op cel gezet.'