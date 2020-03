Taxichauffeurs mogen blijven werken, wel 'fysieke afscheiding' nodig

Verschillende taxichauffeurs lieten deze week weten dat ze het niet verantwoord vonden om met passagiers door de stad te rijden. 'Rijinstructeurs hoeven hun beroep niet meer uit te voeren, maar wij moeten dat wel. Dat is onbegrijpelijke discriminatie vind ik', zei een van de chauffeurs tijdens een demonstratie afgelopen woensdag.

Noodzakelijk

In het vanavond gepubliceerde protocol staat dat passagiers taxi's alleen moeten gebruiken 'als dit noodzakelijk is voor medische zorg, eerste levensbehoeften of het in stand houden van vitale processen'. Medewerkers van de telefooncentrale van taxibedrijven moeten het gebruik van een taxi ontraden als het niet noodzakelijk is.

Voor chauffeurs zijn er ook richtlijnen. Zo is er vanaf nu een 'fysieke afscheiding tussen de chauffeursstoel en de passagiersstoelen' nodig als er geen anderhalve meter afstand is. Supermarkten doen dat bijvoorbeeld met folie voor de kassa's.

Achterin

Verder moeten taxichauffeurs de passagiers zelf en achterin laten instappen. Ze moeten passagiers zelf hun bagage in de taxi laten leggen. Verder moeten gordels, deurgrepen en pinapparatuur door de chauffeur na elke rit worden schoongemaakt.