We leven in een omgekeerde komkommertijd: de bekommertijd

Het openbare leven in Amsterdam is in een oogwenk volledig op zijn kop gezet door corona. Ook voor de journalisten is het een ongekende periode. Menko Arends van AT5 probeert een beeld te schetsen van wat hij noemt 'de bekommertijd' die de redactie treft.

Afgelopen week plofte er een brief op de mat bij AT5. Dat gebeurt vaker, dagelijks eigenlijk, maar deze was bijzonder. Het was luchtpost. Op de postzegel prijkte de beeltenis van de Britse Queen Elizabeth. En dat terwijl ons verzorgingsgebied aan de westkant iets buiten Osdorp toch wel ophoudt, dacht ik. Dat bleek niet te kloppen.

Het schrijven was gericht aan onze verslaggever Ronald. De boodschap was er eentje van zorg over de Amsterdamse (en Nederlandse) aanpak van de coronacrisis. Ik zal je niet vervelen met alle theorieën die erin werden gedebiteerd. Ik zou het niet eens meer precies kunnen zeggen. Wat bij mij vooral in het hoofd bleef hangen was: 'Tot in Engeland maken ze zich druk over hoe het nu gaat met de stad. Tot in het buitenland willen ze laten weten dat de situatie waarin we verkeren hen raakt.'

De fase waarin onze redactie zich bevindt is een soort omgekeerde komkommertijd. Het is BEkommertijd.

De schrijver van die brief moeten we prijzen voor zijn huisvlijt, maar hij is zeker niet enige. Om de zoveel minuten rinkelt op de redactie de telefoon. Aan de andere kant van de lijn bezorgde stadgenoten. Mensen met initiatieven voor hulp aan ouderen. Mensen met klachten over een pleintje voor de deur, waar nog vrolijk wordt gevoetbald. Eén man belt al dagen omdat ie zeker weet dat-ie een medicijn heeft gebrouwen. Aan zijn stem te horen is-ie geen medicus of microbioloog, maar wie weet, overtuigd is hij wel.

Bekommertijd heeft fysiek veel kenmerken van komkommertijd. De bezetting op de redactie is extreem veel kleiner dan normaal en lijkt wel zomers. De meesten zitten thuis. Verplicht, want als je thuis kán werken moet je dat doen, is ook bij ons het devies.

'Een pizza was in twee delen door de brievenbus geschoven'

Sammie is een Amsterdamse jongen die bij ons stage loopt. Hij krijgt in een week meer verhalen te horen dan-ie in een jaar in de kroeg zou kunnen vinden. Want Sammie neemt vaak de telefoon op. 'Op een gegeven moment belde er iemand die een pizza had besteld. Die was in twee delen door de brievenbus geschoven, omdat de bezorger blijkbaar geen contact wilde.'



'Ook bizar was het sluiten van de coffeeshops. Zó veel mensen belden. Ze konden het niet geloven. Ze vroegen: "Is dit echt waar?" Ze zeiden dat ze verslaafd waren en echt niet zonder zouden kunnen.' Niet lang daarna kregen we veel foto's van de lange rijen coffeeshop-hamsteraars, die de hele wereld over zouden gaan.