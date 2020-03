Inmiddels 477 Amsterdamse coronapatiënten bekend bij RIVM

Bij 477 Amsterdammers is tot nu toe het coronavirus geconstateerd. Dat blijkt zaterdag uit nieuwe cijfers van het RIVM. Sinds gisteren zijn er 66 bij het RIVM bekende besmettingen bijgekomen.

In heel Nederland zijn inmiddels 9762 patiënten positief getest op het coronavirus, dat zijn 1159 meer besmettingen dan gisteren. Omdat lang niet iedereen getest wordt, ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen veel hoger.

Het virus heeft nu in totaal aan 639 Nederlanders het leven gekost, 93 meer dan gisteren. Vrijdag meldde burgemeester Halsema dat in de regio Amsterdam tot dan toe 13 mensen waren overleden aan de gevolgen van corona, maar ze zei er wel direct bij dat dit cijfer niet erg betrouwbaar is.