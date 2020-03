Zorgen OLVG over rust eerste hulp: 'Mensen zonder coronaklachten bang om te komen'

Het OLVG roept mensen met klem op om vooral naar de spoedeisende hulp te blijven komen bij ernstige gezondheidsproblemen, ook als je geen corona denkt te hebben. Op de eerste hulp is het veel rustiger dan normaal en dat is volgens het ziekenhuis bijzonder zorgelijk. 'Mensen nemen een onverantwoord risico door met ernstige klachten thuis te blijven.'

Zo krijgt de spoedeisende hulp op het OLVG normaal gesproken 250 patiënten per dag. Nu zijn het er 125, waarvan ongeveer de helft corona-gerelateerd zijn. 'Er zijn dus nog maar 75 patiënten over van de 250 die we normaal gesproken hebben', zegt arts Michiel Gorzeman die op de spoedeisende hulp werkt.

Minder ongelukken

Een deel van die terugloop is te verklaren. Doordat meer mensen thuis zitten, zijn er minder ongelukken. Er wordt minder gevochten in de stad, er zijn minder toeristen en er wordt ook minder drugs gebruikt.

Maar een ander deel is niet te verklaren, stelt Gorzeman. In normale weken komen één of twee mensen per dag met een herseninfarct naar het OLVG. Nu is dat eens per week. 'Dat is gek, want die herseninfarcten blijven voorkomen, zegt Gorzeman.

Hetzelfde geldt voor hartinfarcten. 'Normaal gesproken hebben we drie a vier hartinfarcten per dag, nu maar eens per dag. Door met ernstige klachten als pijn op de borst of hevige pijn in de buik toch thuis te blijven, lopen ze een groot risico. 'Het is absoluut beter als ze naar het ziekenhuis komen.'