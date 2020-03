Niet-coronazorg ligt op zijn gat: 'De zorgen zijn echt heel groot'

Iedere dag komen er nieuwe coronapatiënten op de intensive care-afdelingen te liggen, maar ook de reguliere spoedeisende zorg loopt natuurlijk gewoon door. Helaas is voor de laatste groep patiënten, sinds de coronacrisis, veel onrust ontstaan. Daar komt bij dat meer dan veertig procent van de reguliere zorgafspraken vanwege corona is afgezegd.

Hoe krijgen deze reguliere patiënten dan wel betere zorg? Dat hangt volgens Veldman grotendeels af van de coördinatie. 'Zorgverleners die niet met corona bezig zijn moeten landelijk gaan coördineren, zodat er ook voor spoedeisende patiënten voldoende zorg is', vindt de directeur.

'Misschien leren we wel van deze coronacrisis dat heel veel mensen in de toekomst helemaal niet meer naar het ziekenhuis hoeven te komen.'

Lichtpuntje

Er is dus een groot aantal reguliere patiënten dat noodgedwongen door het virus moet wachten op de juiste zorg. Ondanks de zorgen die toenemen ziet Veldman wel een lichtpuntje aan de horizon. 'Je ziet dat er nu heel veel zorgafspraken telefonisch gebeuren en ik zie ook steeds vaker dat beeld-bellen gebruikt wordt.'

En dat is volgens haar een interessante ontwikkeling. 'Misschien leren we wel van deze coronacrisis dat heel veel mensen in de toekomst helemaal niet meer naar het ziekenhuis hoeven te komen, en dat patiënten net zo goed thuis contact kunnen hebben met hun dokter.'