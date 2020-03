Kunstwerken Frans Malschaert moeten weg: 'Er is hier al voor een miljoen gesloopt'

Op de Papaverweg in Noord zijn werklui vandaag begonnen om de ijzeren objecten van kunstenaar Frans Malschaert te demonteren. De kunstwerken staan op drijvende vlotten en de gemeente probeert die al jaren weg te krijgen.

Volgens de kunstenaar is er geen sprake van demonteren 'Er is hier al misschien voor een miljoen gesloopt. Mijn kunstobjecten worden in elkaar geprakt', vertelt de kunstenaar.

Er zijn veel procedures geweest de afgelopen jaren waarin Malschaert vaak bezwaar heeft ingediend. De bezwaren zijn allemaal afgewezen. Uiteindelijk is Malschaert in hoger beroep gegaan bij de Raad van State , maar ook daar kreeg hij geen gelijk en dus kon de gemeente beginnen met de ontruiming van het terrein.

'Beetje intimiderend'

Met hun telefoons filmen Frans Malschaert en vriend Frank Alsema op een blok hout hoe de grijpmachines te werk gaan. Kort daarna wil de bestuurder van een van de machines de houtblokken oppakken, terwijl de heren erop blijven staan. 'Ik sta op de openbare weg op een stuk hout en ze komen met de kraan op mij af, het is een beetje intimiderend dit', zegt Alsema.

'Dit moet stoppen'

Malschaert besluit op een van zijn ijzeren stellage te klimmen, waardoor de slopers genoodzaakt zijn om het werk neer te leggen. 'Dit moet stoppen, ze mogen dit helemaal niet doen. Ze vernietigen alles', schreeuwt hij vanaf de stellage. Uiteindelijk komt de politie om de kunstenaar van de stellage af te halen en kan het werk hervat worden.

De gemeente laat weten de ontruiming met grote zorgvuldigheid uit te willen voeren.