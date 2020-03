Tinderen in tijden van corona: 'Skype-daten wordt de trend'

Barre tijden voor singles want fysiek afspreken met je nieuwe date is natuurlijk uit den boze, zo waarschuwde Tinder ook zijn gebruikers, maar er valt digitaal nog genoeg te beleven.

'Kijk mensen met een relatie kunnen gewoon even naar elkaar toe of gaan gewoon met z'n tweeën thuis zitten, dat stukje liefde blijft gewoon in je leven. Terwijl ik ook net aan het daten was met een jongen uit Twente, die nu even bij zijn moeder woont, en die zie ik nu gewoon niet', vertelt Lieke Malcorps die samen met Lisa Mosmans en Timo Harmelink de podcast Datevermaak maakt over daten anno 2020.



En in deze tijden is het natuurlijk de vraag; hoe doe je dat nu met de corona-uitbraak? Malcorps: 'Wij denken dat skype-daten de trend wordt. Dus je moet wel even nadenken wat je aandoet en dat de achtergrond er goed uit ziet. Maar dat kun je als eerste date natuurlijk ook doen, wat best heel spannend is.'

Seks via webcam

Je hoeft het niet alleen bij praten te houden met apps als Houseparty kun je samen met je date een spelletje spelen en ook samen Netflixen kan gewoon. En voor wie uiteindelijk toch gewoon seks wil, kan de webcam uitkomst bieden, volgens Malcorps.



Tinder bevestigt aan AT5 dat zij een toename zien in meer en langere online gesprekken onder hun gebruikers. Ook beperken matches zich niet tot mensen in de buurt, maar wordt er uitgereikt naar over de hele wereld.

'Gesprek gaande houden'

Hoe akelig de situatie ook is, Malcorps denkt dat het daten onder deze omstandigheden een kwaliteitsimpuls krijgt: 'Ik denk dat inhoud iets belangrijker wordt, of je gedeelde interesses hebt. Fysieke aantrekkingskracht voel je ook wel door de camera, maar als je nu geen gesprek gaande kan houden met z'n tweeën, dan denk ik dat het snel gedaan is met je date.'