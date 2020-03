Tegen landelijke trend in: aantal fietsendiefstallen Amsterdam stijgt

Het aantal fietsen dat wordt gestolen in Amsterdam is sinds 2012 toegenomen, terwijl het landelijk gezien is gedaald. Tot die conclusie komt de Amsterdamse Rekenkamer , die onder meer het aantal aangiftes van fietsendiefstal onderzocht.

In acht jaar tijd is het aantal aangiftes van fietsendiefstal in Amsterdam met 9 procent toegenomen. Landelijk gezien is het met maar liefst 33 procent gedaald. Naar schatting worden elk jaar ongeveer 28.000 fietsen gestolen in de stad.

Maatregelen

De gemeente bestrijdt fietsdiefstal met verschillende maatregelen. Zo zijn in 2018 1.135 fietsen gratis gegraveerd waardoor stelen minder aantrekkelijk wordt en de eigenaar makkelijk kan worden teruggevinden. Ook zijn 1.031 gestolen fietsen terugbezorgd en voerde de gemeente 173 controles uit bij fietshandelaren.

Bovendien worden sinds vier jaar fietshandelaren worden intensiever gecontroleerd. En sinds vorig jaar kan met een nieuw systeem bij het Fietsdepot dagelijks een automatische controle op diefstal plaatsvinden.

Doel niet gehaald

Desondanks is het doel om het aantal fietsdiefstallen te verminderen, niet gehaald. Volgens de Rekenkamer is er aan het beleid rond het verminderen van fietsendiefstal al tien jaar lang niks veranderd. 'Fietsendiefstalbestrijding wordt al lange tijd op de automatische piloot uitgevoerd', stellen de onderzoekers.

Volgens de Rekenkamer zou het verstandig zijn als de gemeente het beleid nog eens goed tegen het licht houdt. Het stadsbestuur heeft nog niet op het onderzoek gereageerd.