Cameratoezicht op drukke hangplekken in strijd tegen coronavirus

In de omgeving van drie door jongeren drukbezochte hangplekken gaat de gemeente camera's plaatsen. Op die manier wil het stadsbestuur ervoor zorgen dat ook jongeren zich houden aan de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Het gaat om het Piet Mondriaanplein in Overtoomse Veld, het Henrick de Keijserplein in De Pijp en de Oetgensstraat bij het Amstelstation. De camera's komen te hangen op de pleinen en in de straat zelf en in de directe omgeving.

Voetbalkooien gesloten

Op de pleinen en in de straat zijn voetbalkooien en sportveldjes aanwezig. Amsterdam besloot afgelopen donderdag dat voetbalkooien en ook Cruijff Courts voorlopig gesloten zijn. De maatregelen kwamen bovenop de landelijke geldende regels in de coronacrisis.

Maar van die sluiting trekken veel jongeren zich niets aan. Politieagenten, handhavers en straatcoaches hebben de afgelopen dagen geconstateerd dat de plekken nog veel gebruikt worden door groepen jongeren, schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad.

Waarschuwingsborden en controles

De camera's moeten nu voorkomen dat jongeren zich toch weer verzamelen op de sportveldjes. Naast het cameratoezicht wordt er de komende dagen meer gecontroleerd door de autoriteiten. De voetbalkooien zijn nu ook fysiek afgesloten en er zijn borden geplaatst die wijzen op de regels.

Mocht blijken dat de jongeren zich houden aan de regels, dan kunnen de camera's ook weer snel weggehaald worden.