Coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april

De landelijke maatregelen die de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen moeten gaan, worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft minister president Mark Rutte zojuist laten weten in een persconferentie.

En dat betekent de kinderopvang, eet- en drinkgelegenheden, casino's, coffeeshops, seksclubs, sportclubs en onder andere kappers en schoonheidsspecialisten, de deuren langer gesloten moeten houden. In eerste instantie gold die verplichte sluiting tot 6 april, maar daar komen dus drie weken bij. Scholen blijven tot en met de meivakantie dicht.

Geen eredivisie tot zeker 1 juni

Ook andere maatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand, zoveel mogelijk thuis blijven en regelmatig de handen wassen, blijven van kracht. Verder werd ook duidelijk dat de eredivisie tot minimaal 1 juni stil blijft liggen. Dat geldt ook voor andere evenementen met een vergunnings- en meldplicht.

Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is de eerste prioriteit nu om voldoende bedden op de Intensive Cares (IC) te krijgen. Aanstaande zondag zouden dat er 2400 moeten zijn. Ook wordt er gewerkt aan zogenaamde coronacentra in zorghotels. Daarnaast worden vanaf maandag ook zorgmedewerkers die werken met kwetsbare personen en die coronaklachten hebben, getest op het virus. Dat kunnen ook mensen zijn die niet in ziekenhuizen werken.

'Maak geen plannen voor meivakantie'

Rutte roept Nederlanders op om geen plannen te maken voor de meivakantie. De kans dat de maatregelen (deels) verlengd worden na 28 april zijn groot. 'Het zou mij verbazen als eind april alles weer normaal is.'

Wel zijn er voorzichtige signalen dat de genomen maatregelen effect hebben. 'De groei vlakt af, maar heel voorzichtig, dus je moet nu doorgaan', zei Rutte.

Reactie wethouder Moorman

Omdat dus ook Amsterdamse leerlingen in het basis- en voortgezetonderwijs langer thuis zitten, plaatste Onderwijs-wethouder Marjolein Moorman vanavond een videoboodschap gericht aan de kinderen. 'Ik hoop dat jullie het allemaal nog een tijdje volhouden.'