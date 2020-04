Ongelukkige timing: thuisblijvers Borneo-eiland uren zonder stroom

Het vele thuisblijven en -werken is voor veel Amsterdammers al moeilijk genoeg. Laat staan thuiszitten zonder stroom. Dit overkwam bewoners van Borneo-eiland in Oost die het vanochtend lange tijd zonder moesten doen.

Friso Annema zat vanochtend in zijn pyjama voor de televisie, toen rond half tien plotseling de stroom uitviel. 'We kunnen niet douchen, de verwarming is uit, we hebben geen internet en de koelkast en de vriezer die we gister helemaal vol hebben gestopt met eten, staan uit.'

Volgens netbeheerder Liander ging het om geplande werkzaamheden, die ook waren aangekondigd. Maar toch kwam de stroomonderbreking voor velen als een verrassing. 'Ik was net aan het inbellen voor de les en toen vloog hij eruit', vertelt een buurvrouw die werkt als basisschoolleerkracht. 'Alles ging uit!'

Van korte duur

De bewoners kregen vanochtend in eerste instantie van medewerkers ter plaatse te horen dat de werkzaamheden wel tot 16:00 uur konden duren, maar dat bleek mee te vallen. Even na het middaguur had iedereen weer stroom.

Helaas kwam dat voor sommigen te laat. 'Ik kreeg ontzettend veel mailtjes terug met 'waar was je juf Gemma?'. En nu ben ik ze allemaal weer op aan het vissen, maar ja ze zijn nu allemaal aan het spelen natuurlijk', aldus leerkracht Gemma.