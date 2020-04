Ondernemers zitten in zak en as na verlenging coronamaatregelen: 'Hebben er slapeloze nachten van'

Door de coronamaatregelen was het voor veel ondernemers al lastig om te overleven. Maar hoe gaat het voor hen verder, nu de maatregelen zeker tot en met 28 april gelden?

AT5 / Luuk Koenen

Want dat maakte minister president Mark Rutte vanavond bekend tijdens een persconferentie. Bovendien is het allerminst zeker dat de maatregelen na 28 april verdwijnen. De kans is zelfs groot dat het normale leven dan ook nog niet opgepakt kan worden. Nekslag En dat is een fikse tegenvaller voor bijvoorbeeld café De Ceuvel, dat het hoofd de afgelopen weken al maar net boven water hield. Nu horecagelegenheden nog langer dicht moeten blijven, kan dit zelfs de nekslag betekenen.

Quote 'Het is echt afwachten hoeveel maanden we het gaan volhouden tot de rekening op nul staat' Toon Maassen, mede-oprichter De ceuvel

'Het was de afgelopen tijd al enorm lastig. Eerst een absurd rustige winter en dan missen we ook nog de drukste seizoenen', vertelt mede-oprichter Toon Maassen. 'Het is echt afwachten hoeveel maanden we het gaan volhouden tot de rekening op nul staat.' 'Slapeloze nachten' Tot nu toe kreeg het café nog hulp: de verkoop van waardebonnen leverde in totaal zo'n 4850 euro op. Maar naar schatting is er minimaal 10.000 euro nodig. 'We hebben er slapeloze nachten van', aldus Maassen. 'Je hoort het van allerlei ondernemers om je heen.' Wat het voor De Ceuvel extra lastig maakt, denkt Maassen, is dat het een tijdelijke horecaonderneming betreft. 'We moeten alle investeringen in een nóg kortere tijd terugverdienen.' De Ceuvel doet daarom een noodoproep:

AT5

Kapsalon Ook Fatma Fezgin, eigenaresse van Fatos Hair Salon, maakt zich zorgen. 'De situatie is nu nog te behappen, omdat ik een gezonde onderneming heb', vertelt ze. 'Maar voor klanten is het heel vervelend. En het personeel raakt op een gegeven moment geïrriteerd, iedereen wil ook gewoon werken.'

Quote 'We redden het tot 1 juni, maar wel met veel schade' Fatma Fezgin, eigenaresse van Fatos Hair Salon

Ondertussen wordt daarom de tijd goed benut. 'We pimpen de salon op en verkopen producten online. Je probeert er toch positief in te blijven staan', aldus Fezgin. 'We redden het zo tot 1 juni, maar wel met veel schade.'

Fatma