Competities amateurvoetbal dit seizoen niet hervat

Het besluit van de KNVB geldt voor alle amateurklassen, zowel voor mannen en vrouwen, als voor de jeugd. Ook heeft de voetbalbond besloten om geen eindstanden toe te kennen. Er zijn dit seizoen dus geen kampioenen en ook geen promoverende en degraderende teams en clubs. Volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van dit seizoen.

'Gevolgen voor 1,2 miljoen leden'

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal, zegt dat de KNVB niet over een nacht ijs gegaan is bij het nemen van dit besluit. 'We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen.'

Om de verenigingen te helpen worden er geen incasso's uitgevoerd over april en mei. In juni worden ook de in rekening gebrachte wedstrijdgelden teruggestort.

Over het seizoen in de eredivisie is nog geen definitief besluit genomen. Wel werd vanavond duidelijk dat er tot 1 juni niet gevoetbald mag worden.