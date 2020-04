Even niet meer lekker ballen in het weekend en geen kampioensfeestjes

'Ik ben er echt een beetje emotioneel onder, als ik denk aan al die voetballers en hun trainers. Ik zie voor me dat ze dan zo lekker bezig zijn ´s avonds op de training. Ze staan dit seizoen gewoon niet meer op het veld.' Bij Ronald Nijsen, de voorzitter van WV-HEDW, is het hard aangekomen dat de competitie niet meer wordt uitgespeeld vanwege het coronavirus. 'Ik begrijp het natuurlijk volkomen, maar wow, dit heb ik nog nooit meegemaakt.'

Het eerste zaterdagelftal van WV speelt in de eerste klasse, heeft de laatste wedstrijd verloren en dat betekent dat ze 1 punt achter de koploper staan. 'Maar we moesten tegen nog heel wat zwakke broeders, promotie via de nacompetitie of een kampioenschap misschien wel was best reëel. We wilden heel graag een keer hoofdklasse spelen, dat gaat nu niet lukken in ieder geval.'

De KNVB besloot daarop meteen alle competities in het amateurvoetbal te schrappen. Precies op het moment dat het echt spannend begint te worden is het klaar. 'Ik hoorde van de 80-jarige secretaris dat alleen tijdens de oorlog de competitie een keer voor langere tijd is stilgelegd. Ongelooflijk.'

WV-HEDW is één van Amsterdams grootste amateurclubs en telt maar liefst 1940 leden en heeft 103 elftallen. Gisteren kondigde het kabinet de verlenging aan van de sluitingsmaatregelen. Tot in ieder geval 28 april zijn de scholen, de horeca en ook de sportaccommodaties gesloten.

Van de 103 elftallen zijn er toch wel wat die lekker gaan en al een voorschot op het kampioenschap hadden genomen. En al helemaal de selectie van de jongeren onder 19. 'En onze A-junioren, die stonden 13 punten los en stonden op het Liverpool-scenario. Zuur voor de jongens, ze trainen zich suf, zijn er zo mee bezig. Maar het is niet anders', aldus Nijsen.

Naast het sportieve is de competitiestop ook een enorm financieel drama voor de club. 'WV draait zo ongeveer op de helft van de inkomsten uit de kantine. Dat valt ook allemaal weg.'

Nijsen heeft nog een beetje hoop dat er weer een beetje gevoetbald mag worden in mei of juni. 'Dan is het toernooientijd. En daar hebben we er ook wel een paar van, hele grote. Ik hoop zo dat we dat dan toch nog kunnen doen. Maar goed, het is afwachten. Eind april horen we waarschijnlijk meer.'

Tijdens de laatste voetbalronde die is gespeeld maakten we een reportage van een van WV's dameselftallen. Ondanks dat ze wekelijks met hele grote cijfers verloren, en daarmee misschien wel het slechtste dameselftal van Nederland was, hadden ze toch een hoop lol met elkaar op de zondag. Zonder het te weten was het die middag de laatste wedstrijd van het seizoen.