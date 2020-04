Bier uit café De Twee Zwaantjes wordt gebruikt voor handgel

Nu er in café De Twee Zwaantjes geen bier getapt kan worden, krijgt het goudgele drankje een ander doel. 'We halen de alcohol eruit en maken er handgel van.'

Jossie Dans, eigenaar van het café, geeft toe dat hij 'er liever op had gedronken met een paar vrienden'. 'Maar het is niet anders, we moeten even doorbijten met z'n allen.'

Hij is daarom blij dat het bier nu naar een goed doel gaat. 'Anders gaat het bederven allemaal. Weggooien moet je niet doen in deze tijden', vindt Dans. 'En ze maken er iets heel nuttigs van!'

Kosteloos

De bierbrouwer komt de tanks zelf ophalen, zodat het proces gestart kan worden. 'De alcohol wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan zorginstellingen en degenen die het nodig hebben. Het is een flinke operatie, maar we hebben nu toch even niks anders te doen', lacht een medewerker.

Of Dans zelf ook nog desinfecterende gel nodig heeft? 'Ik was mijn handen sowieso heel veel, ik ben een hele hygiënische boy.'