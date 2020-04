Hoe lang blijft de huizenmarkt zoals die was in Amsterdam?

Wat doet de coronacrisis met de Amsterdamse huizenmarkt? Makelaars zeggen dat de huizenprijzen niet omlaag hoeven, maar het is de vraag hoe lang dat zo blijft. En mocht het over een aantal maanden veranderen, dan is dat misschien niet voor iedereen slecht nieuws.

Hoewel de werkwijze dus veranderd is, zegt Wijnen dat de markt doorloopt en dat er door krapte nog steeds woningen boven de vraagprijs worden verkocht. Toch erkent hij dat de coronacrisis invloed heeft op de huizenmarkt. 'Als je nu in de horeca werkt, in de evenementenbusiness of in de toeristische sector, dan zul je er absoluut last van hebben. Die groep gaat nu niet kopen, want daarvoor is de markt en met name de eigen positie te onzeker.'

Columnist Jasper du Pont houdt de cijfers van de Amsterdamse woningmarkt al een aantal jaar bij in eigen grafieken. Hij ziet nu in ieder geval dat er minder vaak via Google naar Funda wordt gezocht en dat er minder woningen te koop worden gezet. De cijfers over de woningverkopen laten nog even op zich wachten, maar Du Pont verwacht wel dat het coronavirus uiteindelijk invloed gaat hebben op dat aantal.