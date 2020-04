Stad Restauranteigenaar in onzekerheid door coronamaatregelen: 'Moet niet te lang duren'

De aankondiging dat alle corona-maatregelen verlengd worden tot op z'n vroegst 28 april, is -opnieuw- een grote klap voor veel ondernemers en bedrijven in de stad. Zo moeten horecazaken, net als allerlei andere ondernemers, nóg langer hun deuren gesloten houden.

Dat betekent dat ook Robbert van Zinnicq Bergmann, eigenaar van restaurant Mortimer aan de Nieuwezijds Kolk, nog langer moet wachten tot hij weer open mag. Iets waar hij al rekening mee hield: 'Ik ga uit van Juni, niet 28 April. Ik snap het wel. Zij kunnen niet in de toekomst kijken, ze hebben geen glazen bol. Het is een kwestie van afwachten', legt hij uit.

Welke datum het ook wordt: feit blijft dat tot die tijd de deuren dicht en de straten leeg blijven. Een groot contrast als je het vergelijkt met hetzelfde seizoen precies een jaar geleden: 'Het was alleen maar rennen, vliegen en iedere avond een Champions League-finale spelen'. Maar nu ligt het helemaal stil, iets waar Robbert het 'wel echt heel moeilijk' mee heeft. 'We zitten in het centrum-centrum. Als je hier niemand ziet is dat best surreëel.'

Om dan toch maar klaar te zijn voor een eventuele opening én om de tijd te doden, bestaat Robbert's dag vooral uit het uitvoeren van klusjes in zijn zaak. Schilderen, een nieuw menu samenstellen en het uitwerken van recepten bijvoorbeeld. 'Het is moeilijk jezelf te motiveren, want je denkt steeds: "Dingen kunnen morgen ook wel". Maar je kunt maar beter het positieve ervan inzien', zo vertelt hij.

