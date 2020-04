Stad komt met noodfonds van vijftig miljoen voor coronacrisis

Dat geld komt, als de gemeenteraad akkoord gaat, dan terecht in het zogeheten 'Noodfonds COVID-19'. Daarmee moeten in ieder geval de eerder bekendgemaakte noodmaatregelen betaald worden. Zo krijgt zorgpersoneel een gratis parkeervergunning en heft de gemeente in 2020 geen reclamebelasting meer. Ook zijn er door de gemeente laptops aangeschaft voor scholieren die geen computer thuis hadden.

Omvangrijk

Waarschijnlijk is het bedrag dat nodig is om de gevolgen van het coronavirus te kunnen betalen veel hoger dan die vijftig miljoen. 'De effecten van de crisis op onze begroting zijn op dit moment nog niet te voorspellen', schrijft het stadsbestuur vandaag in een brief aan de gemeenteraad. 'De verwachting is dat de effecten omvangrijk zijn en doorwerken op alle onderdelen van de begroting.'

Het gaat dan bijvoorbeeld om de verminderde inkomsten uit toerisme en parkeren en de opgelopen zorguitgaven. Het stadsbestuur zegt dat het nu nog te vroeg is om daar een inschatting van te maken, dat wordt de komende tijd wel geprobeerd. Volgens het stadsbestuur zal het een 'groot gat' in de begroting slaan en mogelijk jarenlang merkbaar zijn.

Geen heilige huisjes

'Dit vraagt een fundamentele herziening van ons beleid en onze ambities', schrijft het stadsbestuur. 'Daarbij bestaan geen heilige huisjes. Wij willen hier ook een open gesprek met de raad over aan gaan.'

Vorige week vertelden topambtenaren van de gemeente tijdens een speciale vergadering in de Stopera al dat de economische effecten voor de stad 'enorm' zouden zijn.

Markten

Gisteren kwam er nog een maatregel bij. Marktkoopmannen die niet meer op de markten mogen staan omdat ze geen eten of drinken verkopen, hoeven in april en mei geen stageld te betalen. Volgens de gemeente is het 'niet redelijk' dat ondernemers voor iets betalen waarvan ze geen gebruik kunnen maken.