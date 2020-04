246 Amsterdammers in ziekenhuis vanwege coronavirus

De afgelopen tijd zijn er in totaal 246 Amsterdammers in het ziekenhuis opgenomen vanwege een besmetting met het coronavirus.

In heel Nederland zijn dat er zo'n 5100. In het hele land zijn er vandaag 447 nieuwe in het ziekenhuis opgenomen patiënten gemeld. Hoeveel dat er in Amsterdam zijn geweest is niet bekend, maar het lijkt om een relatief klein aantal te gaan. Gisteren werd namelijk gemeld dat er de afgelopen tijd zo'n 240 Amsterdamse patiënten in het ziekenhuis lagen.

Overleden

Er zijn vandaag 134 personen als overleden gemeld. Tot nu toe zijn er twee sterfgevallen gemeld van personen jonger dan 50 jaar. Beide patiënten hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen.

Volgens het RIVM zijn de aantallen gemelde ziekenhuisopnames en meldingen van overlijden vandaag lager dan gisteren. Wel zijn het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan.

Minder snel

'De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar te worden', meldt het RIVM. 'Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.'

Het ware aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger dan het RIVM meldt, omdat niet iedereen met symptomen wordt getest.