Halsema: 'Het is van belang dat wij ons als Amsterdammers weten te beheersen'

Burgemeester Halsema doet een dringend beroep op Amsterdammers om zich dit weekend te beheersen en niet met zijn allen naar buiten te gaan. Ze doet deze oproep in Het Gesprek met De Burgemeester in reactie op vragen over het besluit om zondag de toegang tot het Vondelpark te beperken en een vaarverbod voor de grachten in te stellen.

De zij-ingangen van het Vondelpark zullen zondag afgesloten zijn. Het park blijft via de hoofdtoegangen dus wel bereikbaar. De burgemeester is niet bang dat juist daar opstoppingen ontstaan. 'We gaan kijken hoeveel mensen er naar binnen gaan en doseren dat. En als er te veel naar binnen gaan dan worden ze tegengehouden. Maar het is voor ons toch heel belangrijk dat parken toegankelijk blijven voor mensen. We leven in een dichtbevolkte stad en de parken zijn onze gedeelde buitenruimte.'

'We zien dat het aantal besmettingen in Amsterdam nog niet echt aan het dalen is. De druk op onze ziekenhuizen is fors'

De maatregelen zijn nodig om verdere besmetting met het coronavirus tegen te gaan en de patiëntenstroom richting ziekenhuizen en met name de IC's beheersbaar te houden. Ook in de Amsterdamse ziekenhuizen neemt volgens de burgemeester de druk toe. 'We zien dat het aantal besmettingen in Amsterdam nog niet echt aan het dalen is. En de druk op onze ziekenhuizen is inderdaad heel fors. De komende weken zijn ook in de Amsterdamse regio heel belangrijk.'

'Wij hopen dat het ook in de Amsterdamse regio gaat afvlakken, dat er minder mensen besmet raken. Maar inderdaad, het ziekenhuispersoneel maar ook het personeel in de thuiszorg en in de verpleging en de verpleeginstellingen hebben het hartstikke zwaar. Ze staan nu al een aantal weken dag en nacht te werken, vaak ook in emotionele en zware omstandigheden. En dat drukt op mensen.'

Opvanglocaties

In Rotterdam is Ahoy omgebouwd tot een plek waar coronapatiënten kunnen worden opgevangen. In Amsterdam is zo'n grote opvanglocatie volgens burgemeester Halsema nog niet nodig, maar is men wel op alles voorbereid. In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan zorghotels, maar er zijn volgens Halsema indien nodig meer locaties beschikbaar. 'Op dit moment is het niet nodig, maar ik heb ook contact met Paul Riemens van de RAI, we hebben met heel veel partijen in de stad contact.'