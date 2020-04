Zuidoost houdt zich aan corona-regels: handhavers hoeven niet in te grijpen

In verschillende parken en hotspots in de stad wordt 'actief gemonitord' op de naleving van de richtlijnen van het RIVM. Waar nodig wordt ook gehandhaafd, maar in Zuidoost hoefde dat in elk geval niet. Toch blijven de handhavers waakzaam.

Vanwege het aangekondigde lenteweer kondigde de Veiligheidsregio gisteren aanvullende maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In verband met de te verwachte drukte geldt er zondag een vaarverbod in de stad en wordt de toegang tot het Vondelpark beperkt. Handhavers patrouilleerden vandaag al in parken en op andere drukke plekken, zoals het Nelson Mandelapark en winkelcentrum Amsterdamse Poort in Zuidoost.

'Amsterdam doet het goed. Het is hier leeg' handhaver

In het Nelson Mandelapark is bijna niemand te bekennen. 'Amsterdam doet het goed. Het is hier leeg', aldus een van de handhavers van dienst. De mensen die er wel zijn, houden zich hier ook netjes aan de regels. Een voorbijganger die met haar twee zoons een ommetje maakt, kent de regels goed: 'We werden aangesproken, omdat we niet genoeg afstand hielden. Maar wij wonen samen in één huis, dus dan mag het.' Volgens de handhavers zijn er de afgelopen dagen al verschillende bekeuringen uitgeschreven. Toch gaan ze daar niet meteen toe over. 'We geven eerst een waarschuwing. Als mensen zich dan nog niet aan de regels houden dan volgt een bekeuring van 390 euro.'

'We zijn heel blij dat wij vandaag bijna niemand hoeven aan te spreken' handhaver