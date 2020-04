Veel Amsterdammers hielden zich aan coronamaatregelen: 'Het was nergens te druk'

Vanwege de goede weersvoorspellingen werden er extra maatregelen aangekondigd. Zo was vandaag onder meer het Vondelpark beperkt toegankelijk, ook gold er in de grachten een vaarverbod.

'Het was nergens te druk, dus daar hoefde niet op gehandhaafd worden', vertelt de woordvoerder. 'Op de grachten werd het vaarverbod nageleefd en daarbuiten was het ook rustig op het water.'

Verleiding

Voor sommige Amsterdammers was het toch wel even wennen. 'Ik mag vandaag niet varen. Dat is wel even zuur', zei een van hen. 'Goddome zeg.'

En voor anderen was de verleiding om naar het park te gaan toch te groot. 'Ik woon in een studiootje zonder balkon, dus dit is wel even lekker dan!', vertelde iemand. 'Je zit natuurlijk al de hele week binnen, dan zie je dat het in het weekend lekker weer wordt. Dan denk je: heel even een frisse neus halen', stelde een ander.