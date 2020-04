Vaarverbod moet Amsterdammers vandaag van het water houden

Ondanks het mooie weer en de verwachte 20 graden is het niet de bedoeling dat waterminnend Amsterdam vandaag massaal in bootjes stapt. In de coronacrisis heeft de gemeente een vaarverbod afgekondigd: wie vandaag door de grachten vaart kan rekenen op een fikse boete.

Het vaarverbod geldt alleen voor vandaag, maar kan eventueel verlengd worden als de gemeente dat nodig acht. Er mag vandaag niet gevaren worden in het grachtengordelgebied van het centrum, inclusief de Amstel en het Wallengebied. Het vaarverbod is er alleen voor pleziervaart, beroepsvaart is wel toegestaan.

Mensen die toch besluiten het water op te gaan en zich begeven in het verboden gebied kunnen een boete van 390 euro krijgen. Buiten het gebied geldt het vaarverbod niet, maar toch raadt de gemeente mensen af om überhaupt het water op te gaan, zo staat op de website. 'De oproep om thuis te blijven blijft van kracht, ook met mooi weer.' Met vrienden of kennissen in een bootje stappen is ook niet toegestaan vanwege de coronamaatregelen.

Monitoren bij parken

Het water is niet de enige plek waar de maatregelen gelden. In grote parken in de stad wordt actief gemonitord om het aantal bezoekers beperkt te houden. Mocht het toch te druk worden in het Vondelpark, Oosterpark, Rembrandtpark, Noorderpark en Bloesempark, dan kunnen de parken afgesloten worden.

Boetes in het Twiske

Ook in een andere populaire buitenlocatie, het Twiske, gelden coronamaatregelen. Omdat het gisteren te druk werd in het natuurgebied en mensen zich niet hielden aan de 1,5 meter afstandsregel, werden er veel bekeuringen uitgedeeld, zo liet burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan weten. De parkeerplaatsen in het Twiske werden gesloten. Betonblokken op de weg moeten voorkomen dat automobilisten nog naar binnen kunnen.