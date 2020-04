Officier trekt zich terug na fouten in zaak rond dodelijke steekpartij

Een officier van justitie die zich bezighield met de zaak rondom de dodelijke steekpartij op Plein '40-'45, heeft zich teruggetrokken. Ze had namelijk een fout gemaakt omtrent de verklaring van een belangrijke getuige.

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) naar aanleiding van berichtgeving door De Telegraaf.

Ruzie

Aan de steekpartij, die vorig jaar plaatsvond op het plein in Nieuw-West, ging een ruzie vooraf. Uiteindelijk overleed een 22-jarige jongen aan zijn verwondingen.

Getuige

Volgens een getuige zou de 34-jarige verdachte voor de ruzie al gevraagd hebben om een mes, zo schrijft de krant. Dat zou moord kunnen betekenen, in plaats van doodslag. Maar ook noodweer, omdat hij een aanval vreesde.

De getuigenis is daarom van belang. Maar door de onzorgvuldigheid van de officier, kan de verklaring niet meer meegenomen worden in het proces.

Twee verklaringen

Tijdens het onderzoek van de politie naar de steekpartij meldde de getuige zichzelf. Uit angst voor represailles wilde de getuige anoniem blijven.

De politie nam meteen de verklaring op in een proces-verbaal. Uiteindelijk werd het Team Bijzondere Getuigen (TBG) ingeschakeld, om de anonimiteit van de getuige beter te waarborgen. Daarna is er een nieuw proces-verbaal opgesteld, laat het OM weten.

Maar daar ging iets mis. Een gedeelte van de verklaring die de getuige deed, is onjuist weergegeven in het nieuwe proces-verbaal, ontdekte de rechter-commissaris later.

Verzuimd

De officier gaf daarop toe dat ze 'had verzuimd de beide verklaringen één-op-één te vergelijken', bevestigt het OM. Ze zou daardoor niet hebben opgemerkt dat een deel van het nieuwe proces-verbaal niet klopte.

Ook 'het tijdsverloop en de werkdruk' speelden volgens haar een rol.

Teruggetrokken

Maar dat heeft wel behoorlijke gevolgen. De getuigenis kan nu niet meer gebruikt worden, zo heeft de rechter-commissaris aangegeven.

De officier van justitie heeft daarom besloten om zich terug te trekken. Om te voorkomen dat zij meer kennis heeft over de zaak dan de rechter en de verdediging, is de zaak overgedragen aan een andere officier.

Belangen verdachte

Volgens de rechter-commissaris zouden de belangen van de verdachte in deze zaak verder niet zijn geschaad.

Toch reageert advocaat Yehudi Moszkowicz verontwaardigd in De Telegraaf. 'Ik heb dit nog nooit meegemaakt en ik vind de fout ook echt onbegrijpelijk', stelt hij.