Bouw biomassacentrale Diemen mag doorgaan: Vattenfall krijgt vergunning

Er is een zogeheten 'natuurvergunning' afgegeven. Dat meldt de provincie Noord-Holland vandaag.

Volgens het provinciebestuur is de uitstoot van de toekomstige biomassacentrale in Diemen lager dan van het complex dat er nu staat. Ook zou de maximale uitstoot die in de natuurvergunning van 2015 is genoemd, worden hersteld.

Op dit moment staan er op de locatie waar de biomassacentrale moet komen, twee aardgasgestookte centrales en een hulpwarmtecentrale. Hier is in 2010 en in 2015 een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven.

Vergunning Vattenfall

In juni 2019 zijn afspraken zijn gemaakt over de uitstoot van een nieuwe biomassacentrale, het tijdelijk gebruik van biomassa en de duurzaamheidscriteria. Het bedrijf kan een vergunning krijgen, zodra het aan alle eisen voor de wet Natuurbescherming voldoen. Zo mag er bijvoorbeeld geen extra stikstof neerslaan op de natuur.

De provincie laat weten dat uit de berekeningen blijkt dat de centrale geen extra stikstof neerslaat op de natuur. Dit omdat de biomassacentrale met minder vermogen en met minder uren gaat draaien.

Zorgen buurtbewoners

In maart vorig jaar hoopte een groep bewoners uit Diemen, Muiden en IJburg nog dat er een andere oplossing zou komen in plaats van de biomassacentrale. Zo vertelde een IJburg-bewoner aan AT5 dat hij zich zorgen maakte om de uitstoot en de enorme hoeveelheid hout die er nodig is voor de nieuwe centrale.

Ook de gemeenteraad van Diemen probeerde de komst van de biomassacentrale tegen te houden. In november 2019 werd er nog een motie aangenomen tegen de bouw, maar dat veranderde niets.

Vattenfall, dat toen nog bekendstond onder de naam Nuon, heeft beloofd de uitstoot van de centrale stapsgewijs te beperken. Ook moet de verbranding van biomassa geleidelijk afgebouwd worden en zal dit uiterlijk in 2045 stoppen.