Zorgen om de horeca in De Balie Live: 'Dit zijn de maanden dat je het moet verdienen'

'We weten niet of Amsterdam ná corona precies zo zal zijn als daarvoor', zegt wethouder Sharon Dijksma. In dit De Balie Live Stadsgesprek interviewt programmamaker Rokhaya Seck wethouder Verkeer en Vervoer Sharon Dijksma en horecaondernemer Riad Farhat.

Farhat maakt zich zorgen: 'Maart, april, mei en juni zijn echt maanden waarmee je geld verdient voor het hele jaar – dat zijn echt de maanden waar je vet mee op je botten krijgt. Wij maken ons zorgen over de economie, en hoe de horeca er uit gaat zien. Gaan we naar een anderhalve-meter-horeca toe?'

Farhat hoopt dat verhuurders, huurders en de gemeente met elkaar om de tafel gaan over hoe dit nu verder moet. 'Ik hoor van mijn collega’s dat sommige verhuurders niet mee willen denken, geen regelingen willen treffen en gewoon huur eisen. Ik hoop dat de overheid of de gemeente mee willen kijken naar een regeling over de huur die horecatenten betalen voor hun pand.'

'Er zijn nog steeds heel veel kosten maar de opbrengst is er bij lange na niet meer. En een extra zorg is dat er met name in de bussen vervelende incidenten zijn waarbij chauffeurs bedreigd en bespuugd worden, ook door mensen die beweren dat ze corona hebben. Dat ondermijnt hun gevoel van veiligheid - terwijl het echt een vitaal beroep is en belangrijk dat het OV blijft vervoeren. Dus ik zou iedereen willen oproepen: wees een beetje lief voor elkaar.'

'Ik ben veel bezig met de positie van het OV. Je ziet dat er nog steeds heel veel mensen in Amsterdam vervoerd worden, zo’n 150.000. Dat is wel heel veel minder dan we gewend zijn en dat heeft grote gevolgen voor het vervoer', aldus de wethouder.

Verder geeft Dijksma aan dat er veel bouwwerkzaamheden, ook aan de kades en bruggen, doorgaan. 'Gelukkig maar, want dat is heel urgent – letterlijk van levensbelang. En je moet ook gebruik maken van het feit dat het rustig is. Maar het is lastig, want je bent toch afhankelijk van materialen en mensen. Ook in de bouw is er meer ziekteverzuim en kunnen sommige materialen uit het buitenland niet geleverd worden. Dat zijn wel complicerende factoren.'

Scherpe keuzes

De wethouder stelt dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden wat betreft financiën omdat het een hele lastige tijd is voor Nederland maar ook voor de gemeente. Enerzijds geen inkomsten, anderzijds veel uitgaven omdat je veel mensen wilt helpen. 'We weten niet of Amsterdam ná corona precies zo zal zijn als daarvoor', zegt Dijksma, 'dus we moeten goed nadenken over wat belangrijke keuzes zijn in het beleid nu.'

Zowel Farhat als Dijksma geven aan dat ze heel erg onder de indruk zijn van de mooie initiatieven zien in Amsterdam. 'Er is veel saamhorigheid in de stad en dat is echt iets om trots op te zijn', aldus wethouder Dijksma.

Farhat zegt dat hij ziet dat partijen die normaal niet samenwerken nu de handen ineen slaan. Hij noemt het voorbeeld van de samenwerking van de Drie Wijzen met stadsdeel Oost om 1000 hulpbehoevende mensen uit dat stadsdeel te voorzien van maaltijden. 'Verschillende leveranciers werken daar aan mee. Dat is echt mooi om te zien.'