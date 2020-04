Pearl Jam stelt shows in Ziggo Dome uit vanwege coronacrisis

Dat laat de band weten in een kort statement op Facebook. De uitverkochte shows in de Ziggo Dome stonden gepland voor 22 en 23 juli. De shows worden later ingehaald en de tickets blijven geldig.

Tot 1 juni zijn concerten en festivals in Nederland sowieso verboden, maar wat er daarna gebeurt is onzeker. Pearl Jam lijkt die beslissing van overheden niet te willen afwachten. Vorige maand besloot de band ook al zijn Amerikaanse tournee te annuleren.

Mojo Concerts deed gisteren een oproep aan het kabinet om snel duidelijkheid te verschaffen over de doorgang van festivals na 1 juni.