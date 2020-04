Circusartieste die na val Carré haar benen niet meer voelde, kan weer lopen

Wel zal Vorobeva dan nog op krukken lopen, zegt fysiotherapeut Mireille Pont. 'Haar revalidatie is heel intensief geweest. Ze kon niks toen ze binnenkwam. Ze kon alleen haar voeten bewegen.'

Het ongeluk gebeurde begin januari toen haar echtgenoot Rustem Osmanov met een bit aan zijn mond aan een touw hing. Zijn tand brak echter af. Hij greep nog naar het koord boven hem, maar was te laat. Kristina hing aan haar man vast waardoor ze allebei zo'n tien meter naar beneden vielen. Rustem belandde bovenop zijn vrouw.

Geen gevoel

Lange tijd lag Vorobeva in het ziekenhuis. Ze had geen gevoel in haar benen meer, maar dat bleek tijdelijk. In februari verhuisde ze naar een revalidatiecentrum in Amsterdam. Toen had ze al een kort stuk gelopen.

Volgens fysiotherapeut Pont zal Vorobeva uiteindelijk zonder krukken kunnen lopen. Maar of ze ooit weer kan optreden, durft Pont tegen Hart van Nederland niet te zeggen. 'Dat is koffiedik kijken. Ze was trapeze-artiest op wereldniveau. Het lijkt mij onmogelijk om weer op datzelfde niveau te komen, maar wie weet verbaast ze ons.'