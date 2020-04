Taxi Electric vraagt faillissement aan vanwege coronacrisis

Het bedrijf rijdt alleen met elektrische taxi's en richt zich vooral op ritten voor andere bedrijven, zoals hotels en KLM, ING en Heineken. 'Voor de coronacrisis was de situatie honderd procent, daarna gingen we in een keer naar vijf procent', vertelt Deelman. 'Dan gaan we straks niet in een keer terug naar honderd. Dat is vijftig of zestig in december.'

Doorstart

Deelman spreekt van een groot financieel gat. 'Het is eigenlijk volkomen onduidelijk hoe dat eruit komt te zien.' Daarom hebben de aandeelhouders, waar Deelman er één van is, unaniem besloten om het financiële gat niet te financieren en het bedrijf dus failliet te laten gaan. Wel moet er later een doorstart gemaakt worden, volgens Deelman geloven de aandeelhouders namelijk 'onverkort in de duurzame missie van het bedrijf'.

'We hebben relatief veel mensen in loondienst, andere taxibedrijven hebben alleen maar zelfstandige chauffeurs', zegt Deelman. 'Twintig van de 150 chauffeurs zijn nu in loondienst. We moeten ook naar een systeem met alleen maar zzp-chauffeurs helaas.'

Jammer

Hij noemt de situatie heel triest. 'Ik ben zelf pas directeur sinds januari 2019. Ik denk dat als je het klanten, of de gemeente, vraagt, er ontzettend veel waardering is voor de hoffelijkheid voor van onze chauffeurs. Klanten lopen weg met onze dienstverlening. Het is heel jammer dat dat verstoord wordt.'

Gisteren is er een curator aangesteld die bezig is met de afwikkeling van het faillissement. Er kunnen voorlopig nog wel ritten geboekt worden.