Taxichauffeurs blij met corona-compensatie: 'Goede zaak'

Taxichauffeurs zijn blij dat ze nu toch in aanmerking komen voor de compensatie voor de coronacrisis. Via die regeling kunnen ze eenmalig 4000 euro krijgen, omdat ze veel inkomsten mislopen. Op dit moment hebben ze nauwelijks klanten.

De compensatie was in eerste instantie niet bedoeld voor taxichauffeurs. Het leidde tot veel verontwaardigde reacties en een delegatie van de taxibranche overhandigde een petitie aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) in Den Haag. Gisteravond werd bekend dat de regeling toch uitgebreid is.

'Vierduizend euro vind ik oké, we kunnen er een paar kosten van betalen', zegt een chauffeur op de bijna lege taxistandplaats bij het Centraal Station. Een ander, die bij het tankstation aan de Oude Haagseweg in Nieuw-West zit, spreekt van een 'goede zaak'. 'In principe zijn de omzetten bijna nihil op het moment. Je gaat eruit, maar eigenlijk kun je net zo goed thuis blijven.'