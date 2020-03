Taxichauffeurs willen ook corona-compensatie, mogelijk demonstratie op Malieveld

Een groot aantal taxichauffeurs wil ook aanspraak kunnen maken op de compensatieregeling die bedoeld is voor ondernemers die gedupeerd zijn door het coronavirus. Omdat dat nu niet mogelijk is, zijn er plannen voor een demonstratie op het Malieveld in Den Haag.

De chauffeurs kwamen er de afgelopen dagen, toen ze hun zogeheten SBI-code invoerden, achter dat ze geen gebruik kunnen maken van de regeling. AT5 ontving veel berichten van bezorgde chauffeurs. 'Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met alle branches behalve die van ons', schreef een van de chauffeurs.

Buffer op

'Ik heb net mijn buffer uitgegeven in januari en februari, dat zijn de stille maanden. In maart verwachtte ik weer inkomsten', zei een ander. 'Mijn maandelijkse kosten zijn al gauw 1500 euro per maand. Het is verschrikkelijk. Mijn buffer raakt op... help.'

Inmiddels zijn er verschillende Whatsappgroepen aangemaakt waarin chauffeurs wordt opgeroepen op dinsdag op het Malieveld te protesteren. Dat protest moet om 14.00 uur beginnen en er worden chauffeurs uit het hele land verwacht. Ook bestuurders van Toegestane Taxi Organisaties (TTO's) zouden bezig zijn met de organisatie van een demonstratie.

Tent sluiten

'Als we nu niks doen, kan straks iedereen netjes de tent sluiten met resterende BPM- en BTW-schulden. En oh ja, niet te vergeten de overeind blijvende leasecontracten', stelt een chauffeur in een van de Whatsappgroepen.

Deelnemers aan de demonstratie wordt opgroepen om, vanwege het coronavirus, dinsdagmiddag op het Malieveld niet uit de taxi te stappen.