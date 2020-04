Twaalf culturele instellingen op omvallen door coronacrisis

Twaalf culturele instellingen in de stad zitten in acute financiële problemen door de coronacrisis. De problemen kunnen in de meeste gevallen dit jaar zonder extra steun niet meer opgelost worden.

Dat schrijft het stadsbestuur vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Ambtenaren deden een rondgang onder ongeveer 340 culturele instellingen en kregen tot 31 maart 176 antwoorden.

Forse bedragen

Naast de twaalf instellingen die op omvallen staan, gaven 31 instellingen aan dit jaar problemen te verwachten. 'Bij een aantal van deze instellingen gaat het om forse bedragen', meldt het stadsbestuur. Zo is er in een geval 800.000 euro nodig.

Namen van instellingen noemt de gemeente niet. Ook wordt er benadrukt dat het om 'eerste bevindingen' gaat en dat er nog geen volledig beeld is. Er wordt op dit moment nog meer onderzoek gedaan door de gemeente, want er zijn in april al tientallen andere antwoorden binnengekomen.

135 miljoen verlies

Het stadsbestuur verwacht op basis van de nu bekende gegevens dat, als de culturele instellingen tot 1 juni dichtblijven, er in totaal ruim 135 miljoen euro verlies zal zijn. Door maatregelen van het Rijk en lastenvermindering kan dat bedrag teruglopen naar tussen de 67 en 84 miljoen euro.

'Het financiële verlies is omvangrijk en komt op een moment waarop het gesubsidieerde deel van de sector al verschillende bezuinigingen heeft verwerkt', schrijft het stadsbestuur. 'Op basis van deze eerste bevindingen zien we dat voor een groot deel van de culturele sector de financiële continuïteit in gevaar komt.' Het lijkt er volgens het stadsbestuur op dat veel instellingen zullen moeten bezuinigen.

Steun van kabinet

Rond 20.00 uur liet het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten dat er extra steun komt voor getroffen gedupeerde instellingen. Er wordt 300 miljoen euro uitgegeven om onder meer subisidies en leningen te verhogen.