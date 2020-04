Mister Ajax: 'Na 25 wedstrijden ben je niet echt kampioen'

'Na 25 wedstrijden ben je niet echt kampioen', vertelt Swart in een interview met De Telegraaf. Wel vindt hij dat Ajax in het geval van een voortijdig seizoenseinde, het beste ticket voor de Champions League van komend seizoen moet krijgen.

'Gaat om het doelsaldo'

Hoewel AZ een gelijk aantal punten heeft, voert Ajax de ranglijst aan met een beter doelsaldo. Swart: 'AZ heeft met de tweede plaats een geweldige prestatie geleverd en ik heb van het spel genoten. Natuurlijk hebben ze twee keer van Ajax gewonnen, maar de regels zijn duidelijk. Het gaat om het doelsaldo. Dat AZ de voorronde van de Champions League ingaat, is hartstikke terecht.'

Toch is het nog maar de vraag of de eredivisie afgesloten wordt met de huidige stand. De KNVB wil graag dat de competitie in het weekend van 19, 20 en 21 juni hervat wordt, maar daarvoor moet dan wel eerst toestemming van het kabinet en het RIVM komen. Ajax lijkt echter geen voorstander te zijn van dat scenario.