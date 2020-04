Vakbonden: snel plan voor studenten die in financiële nood komen door kwijtraken bijbaan

Er moet op korte termijn een oplossing komen voor studenten die door de coronacrisis hun (bij)baan verliezen. Dat vinden vakbonden FNV en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Volgens de bonden dreigen duizenden studenten in de financiële problemen te komen.

Omdat studenten vaak op basis van onzekere contracten werken, raken zij als een van de eersten hun baan kwijt, zo schrijven de bonden in een persbericht. 'Veelal wordt studenten onterecht voorgehouden dat ze nergens aanspraak op kunnen maken omdat ze een flexibele aanstelling hebben, hoewel de noodmaatregel óók voor hen mag worden toegepast.'

Solidair met onderneming

Toch vragen studenten vaak niet aan hun werkgever of er ook voor hen compensatie kan worden aangevraagd. Volgens de vakbonden is dat omdat studenten na de crisis graag weer willen werken bij dezelfde werkgever en omdat ze solidair zijn met de onderneming of instelling waarbij zij werken.

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaf twee dagen geleden al aan dat het erg moeilijk wordt om voor ontslagen flexwerkers een inkomensregeling te bedenken die 'uitvoerbaar en rechtvaardig is'. Wel heeft hij toegezegd over een plan na te gaan denken, maar dat kan langere tijd duren.

Kleine financiële buffer

En tijd is iets wat veel studenten niet hebben. De financiële buffer van studenten is vaak veel kleiner dan die van gewone mensen, schrijven de bonden. Zij willen daarom dat Koolmees haast maakt.