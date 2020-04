Metamorfose Cruquiuseiland gaat gewoon door: van industrieterrein tot stadswijk

Het Cruquiuseiland in het Oostelijk Havengebied transformeert van een oud industrieterrein tot levendige stadswijk. Hoe deze wijk wordt gerealiseerd is het onderwerp van AT5’s Bouw Woon Leef. Bij een bezoek aan de bouwkavel Cruquiuswerf blijkt dat de bouw van 173 koopwoningen, ondanks de coronacrisis, doorgaat.

Ontwikkelaar Sander ter Beek: 'Zeker in vergelijking met andere landen in Europa is het bijzonder dat in Nederland de bouw gewoon doorgaat. Wel met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Doorbouwen is belangrijk, want er zitten 161 families en stellen op hun huis te wachten. 'De toekomstige bewoners hebben uit dank de bouwvakkers op gehaktballen getrakteerd', vertelt de projectontwikkelaar.

Op het Cruquiuseiland in Amsterdam-Oost bevond zich lange tijd een industrieterrein, dat sommige Amsterdammers nog kennen van het afvalpunt. Het bedrijventerrein werd steeds meer omgeven door nieuwe stadswijken, waardoor de gemeente Amsterdam tien jaar geleden besloot dit gebied te transformeren van industrieterrein tot woonwijk. Spelregels voor nieuwbouw van toepassing Omdat de gemeente hier geen grond in bezit had, stimuleerde zij marktpartijen om de bouwprojecten op te pakken. Daarbij formuleerde de gemeente wel ‘spelregels’ voor de ontwerpen van de nieuwbouw. De maximale hoogte werd bepaald, de dichtheid van de bebouwing en ook waar de openbare ruimte moest komen.

Een aantal oude gebouwen moest blijven staan. Hanny van der Meijs, de projectmanager van gemeente Amsterdam legt uit: 'Die gebouwen geven een karakteristiek aan het gebied, die willen we behouden en een nieuwe functie geven.' Bovendien werd besloten dat de begane grond van de nieuwbouw voor minimaal 50% een andere bestemming dan wonen moest krijgen. Zodat ook bedrijven zich in de vernieuwde wijk kunnen vestigen.



De gemeente maakte geen spelregels over de minimale hoeveelheid sociale of middeldure huurwoningen in de wijk. Van der Meijs: 'Op basis van die regels hadden de ontwikkelaars 100% marktwoningen kunnen bouwen. Dat is toch niet gebeurd, want er komen wel degelijk naast marktwoningen ook sociale woningen en woningen in het middensegment.'

Makelaar Eefje Voogd ziet vooralsnog geen dalende vraag naar de woningen die zij verkoopt. Bij Cruquiuswerf was al 70% verkocht voor de start van de bouw, en er is nog steeds een toenemende belangstelling. Als gevolg van het coronavirus voorziet Voogd juist een grotere vraag naar kwalitatief hoogstaande appartementen en woonomgevingen doordat mensen nu zo veel thuis zitten. Eefje Voogd: 'Ik denk dat die emotionele waarde van het goed wonen belangrijker wordt. Dat vertaalt zich natuurlijk in de woningen zelf, hoe plattegronden er uit gaan zien.'



Ontwikkelaar Sander ter Beek is weliswaar opgelucht dat de bouw van het appartementencomplex Cruquiuswerf door kan gaan, maar voor toekomstige projecten is hij bezorgd. Voornamelijk over de vertragingen die processen als vergunningsaanvragen en inspraak nu oplopen. 'Met name daarom maken wij ons zorgen over het woningaanbod', aldus Ter Beek.