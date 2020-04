Pakhuizen steeds voller door opruimwoede Amsterdammers

In normale tijden wordt het bedrijf blij van volle containers, maar op dit moment stapelt de kleding zich alleen maar op. 'Alle tweedehands kledingwinkels in heel Europa en daarbuiten zijn dicht, dus je kunt wel indenken dat al het textiel wat eerder een weg vond naar hergebruik nu nergens heen gaat dus dat moeten we opslaan', aldus directeur-bestuurder Erica van Doorn.

Containers afsluiten

In sommige gemeentes kiezen ze ervoor om de containers af te sluiten, maar daar ziet Erica niets in. ‘Mensen zetten het toch naast de container, wat heel veel vervuiling in de stad oplevert, plus dat dat ook allemaal opgeruimd wordt en verbrand wordt, dus dat zijn eigenlijk twee kwaden die we niet willen,’ aldus Erica.

Oude kleding zelf bewaren

Volledig tegen haar gevoel in, roept Erica Amsterdammers op om hun oude kleding voorlopig nog even in de kast te laten liggen. 'Dit is heel vervelend eigenlijk dat ik deze oproep moet doen, maar deze coronacrisis die brengt ons ook in situaties waar we nog nooit geweest zijn. Dit opslaan is iets wat eigenlijk niet goed is voor het textiel.'