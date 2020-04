Veertien nieuwe ziekenhuisopnames in Amsterdam vanwege coronavirus

Er zijn in totaal nu 453 Amsterdammers in het ziekenhuis opgenomen (geweest) vanwege het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Ten opzichte van gisteren zijn er 14 patiënten bijgekomen.

Tot nu toe zijn er 1377 meldingen bekend van besmettingen met het coronavirus. Dit aantal ligt waarschijnlijk hoger, aangezien niet iedereen meer getest wordt.

108 Amsterdammers zijn inmiddels overleden aan het virus. Dat zijn er 6 meer dan gisteren.

Landelijk

Landelijk gezien zijn er tot nu toe maar liefst 30.449 mensen positief getest op het virus. Er zijn 9.465 Nederlanders opgenomen (geweest) in het ziekenhuis, daarnaast zijn er 3.459 mensen aan het virus overleden.

Daling

Volgens het RIVM lijkt het er desondanks op dat de maatregelen werken. 'Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Het aantal patiënten dat overlijdt neemt ook af, maar minder snel dan de ziekenhuisopnames.'

Totale sterfte

Bovendien is de totale sterfte in Nederland hoger dan normaal, ziet het Rijksinstituut. Zo zijn er vorige week naar schatting 5.000 mensen overleden. 'Dat zijn 2.000 tot 2.300 meer sterfgevallen per week dan we zouden verwachten voor deze tijd van het jaar.'

Het RIVM verwacht dat een groot deel van de sterfgevallen te relateren is aan COVID-19. 'Welk deel dat precies is wordt pas later uit de doodsoorzakenregistraties duidelijk.'