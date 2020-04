Aantal Amsterdamse coronapatiënten in ziekenhuis neemt met 26 toe

Er zijn in totaal 439 Amsterdammers in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest omdat ze besmet waren met het coronavirus. Dat zijn er 26 meer dan gisteren.

Dat blijkt uit de cijfers die het RIVM vandaag bekendmaakte. In totaal zijn er de afgelopen tijd 102 Amsterdammers overleden aan het coronavirus. Ook zijn er in de stad in totaal 1305 meldingen van besmettingen met corona gemeld. Dit aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen getest wordt.

Het RIVM heeft ook gekeken naar de besmettingen in verpleeghuizen in het hele land. Naar schatting heeft ongeveer eenderde van de verpleeghuizen tenminste één patiënt met het coronavirus. De laatste dagen komen er niet veel nieuwe verpleeghuizen met het coronavirus bij, wel ziet het RIVM een verspreiding van het virus binnen verpleeghuizen.

Er zijn in heel Nederland vandaag 181 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld.