Ouderen krijgen bezoek in speciale container: 'Ik kan je bijna aanraken'

De Quarantainer staat nu bij een zorgcentrum in Buitenveldert. Er staan twee tafels die van elkaar worden gescheiden door een glazen wand. Ook zijn er microfoons en luidsprekers geplaatst, waardoor de aanwezigen elkaar goed kunnen verstaan.

Balkon

'Ik was al bevoorrecht met iemand in dit huis die hem hier op het balkon zette', vertelt een vrouw van een van de bewoners van het zorgcentrum. 'En daar kon ik dan met hem een beetje praten. Maar dit is iets dichterbij. En dat is heel leuk. Ik ben er zo blij mee. Ik werd gisteren opgebeld en wist niet wat me overkwam.'

Zij mocht vandaag van de Quarantainer gebruikmaken. 'Vandaag is heel apart schat', zei ze tegen haar man. 'Zo dicht zijn we in weken niet bij elkaar geweest. Ik zit hier vlakbij je. Ik kan je bijna aanraken.'

Ongeneeslijk ziek

De Quarantainer is een idee van Paco Voorhans. Hij is ongeneeslijk ziek en valt dus in een risicogroep. Zijn eigen situatie inspireerde hem de Quarantainer te ontwerpen.

'Hoe ga ik dat vormgeven? Moet ik dan alleen ziek zijn? Moet ik dan straks eventueel alleen doodgaan?', vroeg Voorhans zich af. 'Die gedachten heb ik gecombineerd en gedacht van, kunnen we niet gewoon eenvoudig een ruimte ontwikkelen waar mensen bij elkaar kunnen komen om in ieder geval de eenzaamheid tegen te gaan?'

Menselijker

Volgens de vrouw die er vandaag gebruik van maakte de container de ontmoeting weer iets menselijker dan anders. 'Ik heb het idee dat mijn man het ook als leuk heeft ervaren. Hoewel dat heel moeilijk te peilen is, maar ik denk dat hij het heel leuk vond.'