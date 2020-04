Amsterdamse ondernemers bouwen Quarantainer: 'Niemand mag alleen sterven'

Voor coronapatiënten gelden op dit moment strikte bezoekersregelingen, maar ook voor patiënten met andere (serieuze) aandoeningen is dit het geval. Zo mogen ook zij vaak maar één bezoeker per dag ontvangen. Om te zorgen dat deze patiënten hun dierbaren toch kunnen zien, bedacht een Amsterdams evenementenbureau de 'Quarantainer': een mobiele ontmoetingsplek waarbij geen sprake is van besmettingsgevaar.

De Quarantainer, die vooral bij ziekenhuizen en verzorgingstehuizen geplaatst moet gaan worden, is een container die zo is ingericht dat er geen fysiek contact kan plaatsvinden tussen de patiënt en de bezoekers. In het midden zit een glazen wand, waardoor mensen elkaar toch kunnen zien. Ook worden in beide ruimtes microfoons opgehangen, waardoor alle aanwezigen elkaar goed kunnen verstaan. Hiermee wordt voorkomen dat de patiënten het coronavirus kunnen oplopen van hun bezoekers.

De aanleiding van het initiatief was het verdrietige nieuws dat bij Paco Voorhans, één van de medewerkers van het evenementenbureau, begin oktober voor een tweede keer kanker werd vastgesteld. 'Helaas was de boodschap dat ik hier niet meer van ga genezen. Ondanks dat dit natuurlijk zwaar is, gaf het mij een enorme boost dat ik nog steeds dingen kon doen voor Eventcare. Hierdoor zat ik tussen de behandelingen door niet alleen maar thuis.'

Brainstormen

Toen de coronacrisis aanbrak, kwam de evenementenbranche in rap tempo tot stilstand. 'Toen zijn we als team gaan brainstormen. Zakelijk konden we weinig doen, maar maatschappelijk wel. Uiteindelijk kwamen we door mijn situatie op dit idee. Sinds vorige week ging ik achteruit. Toen was het ineens niet meer zeker dat ik het einde van de coronacrisis ga halen. Ik dacht toen: moet ik dan in quarantaine afscheid nemen? En hoe zit het met alle mensen in verzorgingstehuizen, gaan die alleen dood? Er moet een oplossing voor zijn.'

En die oplossing zag het team in de Quarantainer. 'In deze situatie kunnen mensen gewoon nog met hun geliefden praten, of een spelletje spelen. Ook hopen we dat de Quarantainer uiteindelijk gebruikt kan worden voor artsen die bijvoorbeeld een slecht-nieuwsgesprek moeten voeren', vertelt mede-eigenaar Hannes Trooster.

'Hard aan de slag'

Inmiddels is het bedrijf druk bezig om alles geregeld te krijgen. 'We zijn in gesprek met ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, en moeten ervoor zorgen dat het prototype medisch goedkeurd wordt. Vervolgens gaan we hard aan de slag in onze bouwplaats, zodat we uiteindelijk zoveel mogelijk containers door het land kunnen plaatsen', aldus Trooster.

Omdat de coronacrisis de evenementenbranche zwaar treft, is het bedrijf een crowdfundingsactie begonnen om het project tot een goed einde te kunnen brengen.