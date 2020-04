Skaters blij met lege stad: 'Normaal had ik hier toeristen omver gebotst'

Bij veel sporten is lichamelijk contact niet te vermijden maar hier hebben de skaters geen last van. 'Skaten is eigenlijk de ideale coronasport. We moeten eigenlijk naar situaties toe waarin je diststance sports hebt. Voetbal kan niet meer, maar met skaten hou je eigenlijk automatisch afstand van elkaar dus dat is de perfecte distance sport,' aldus skateshop-eigenaar Ivo Vegter.

Skates zijn niet aan te slepen

Of het nu door de ruimte in de stad komt, of doordat dit echt de nummer één coronasport is, de skates zijn in ieder geval niet aan te slepen. 'Het is denk ik 22, 23 jaar geleden dat het zo druk was,' vertelt skateshop-eigenaar Ron Nieuwpoort.

Superman

Wat Ivo Vegter betreft mag het nog we een tijdje zo rustig blijven. 'Skaten geeft het ultieme gevoel van vrijheid en als je die skates aan hebt dan voel je je superman. De stad is nu van ons. Skaters nemen de stad over.'