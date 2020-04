Amsterdam Museum maakt een digitale expositie over coronatijd

Het Amsterdam Museum gaat een tentoonstelling maken over de impact van het coronavirus op de stad en het dagelijks leven van Amsterdammers. Het museum roept Amsterdammers op om hun persoonlijke verhalen en ervaringen in te sturen. Een team van kunstenaars, makers en conversatoren zullen van alle inzendingen een tentoonstelling maken.

De tentoonstelling ‘Corona in de stad zal zich richten op de alledaagse verhalen en ervaringen van mensen in de stad. De inzenders mogen zelf bepalen hoe ze hun verhaal of ervaring vormgeven. Een inzending zou een geschreven verhaal kunnen zijn, maar ook een foto, GIF-je, video, audio of andere vormen zijn van harte welkom.

'Amsterdam is in het coronatijdperk beland, een bijzonder heftige periode in onze geschiedenis. Het is voelbaar in alle haarvaten van de stad, het raakt iedereen', vertelt Magriet Schavemaker, artistiek-directeur van het Amsterdam Museum. 'Daarom willen wij dit tijdperk nu documenteren om in de toekomst het verhaal van deze periode te kunnen vertellen.' Het museum hoopt door de tentoonstelling Amsterdam en Amsterdammers met elkaar te verbinden.

Vanaf 30 april staat het museum open voor alle inzendingen. Burgemeester Femke Halsema heeft ook alvast een inzending gemaakt.

Het museum werkt voor de tentoonstelling samen met onder meer OBA, UvA, FOAM en AT5. Halverwege mei zal de tentoonstelling digitaal zijn deuren openen.