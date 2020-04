Op Koningsdag meer dan 25 jaar Amsterdamse feesten op AT5

Al sinds jaar en dag is AT5 op Koningsdag, en eerder Koninginnedag, vrijwel de hele dag live op verschillende plekken in de stad. Een traditie die we dit jaar natuurlijk ook moeten overslaan. Daarom zijn we de archieven ingedoken en zullen we de hele Koningsdag alle compilaties uitzenden die we vanaf 1992 hebben gemaakt. We beginnen in de nacht (zondag op maandag) met een drie uur lange samenvatting met fragmenten vanaf 1992.